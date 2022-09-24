قاضٍ يقتل زوجته وابنه خلال رحلة استجمام بالأردن

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أقدم قاض أردني، (الجمعة)، على قتل زوجته وابنه رميا بالرصاص في محافظة جرش شمالي الأردن.
ووقعت الحادثة بينما كانت العائلة في رحلة استجمام داخل إحدى المزارع الخاصة في منطقة دبين في جرش.
وحسب “سكاي نيوز عربية” فإن قاضيا يعمل في محكمة الجنايات الكبرى بالعاصمة عمّان أقدم على قتل زوجته وابنه.
وتجددت مشكلات عائلية قديمة بين الرجل وزوجته، فأقدم على إطلاق النار من سلاحه على زوجته وابنه وأصابهم إصابات خطيرة. ونُقل الاثنان إلى مستشفى جرش الحكومي، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما قام القاضي بتسلم نفسه للأجهزة الأمنية.
وقال الأمن العام الأردني في بيان رسمي، إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش.
وأضاف أنه جرى إسعافهما للمستشفى وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة، حيث باشرت التحقيقات معه.
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Source almnatiq
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