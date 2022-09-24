فوائد مذهلة لتكرار تناول الفاكهة.. تخفف أعراض الاكتئاب والقلق

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كشفت دراسة بريطانية حديثة عن فوائد مذهلة للانتظام بتناول الفاكهة يوميًا، مؤكدة أن الفاكهة تحسين الصحة النفسية والإدراكية، وتخفف أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد.
ويساعد تناول المزيد من الفاكهة في تقليل أعراض الاكتئاب، ويؤدي استهلاك الأطعمة التي تفتقر للعناصر الغذائية المفيدة، لرفع درجة التوتر والقلق، بحسب ما ذكرت “موقع “سكاي نيوز عربية”.
وحسب الدراسة فإن النظام الغذائي السيئ يؤدى لضعف الوظيفة الإدراكية، في حين يحسنها النظام الغذائي المتوازن والجيد.
وأكدت الدراسة أن تأثير النظام الغذائي الخاطئ لا يتوقف فقط عند شعور الإنسان بحالة مزاجية سيئة، بل يمتد لتدهور الصحة النفسية وقد يشمل الإصابة بمشكلات الفشل المعرفي، كالهفوات الذهنية ومشكلات في الذاكرة.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أهمية عدد المرات التي يتناول خلالها الفرد الفاكهة، لأن تكرار تناولها يؤثر إيجابًا على الصحة النفسية، ويحمي من الأمراض العقلية والمعرفية بشكل عام.
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Source almnatiq
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