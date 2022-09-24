في اليوم الوطني .. تجار يروون معاناتهم في التجارة قديماً وكيف أصبح الوضع اليوم (فيديو)

︎

.



عرضت وزارة التجارة، فيلماً قصيراً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، يتضمن سرداً من قبل بعض التجار لما كانت عليه التجارة قديماً وكيف أصبحت حالياً.

وقال التاجر في مجال العطور والكماليات أحمد الكستبان، إن والده قديماً كان يضطر للذهاب إلى خميس مشيط لاستخراج السجل التجاري، على العكس حالياً؛ حيث يمكن استخراج السجل التجاري في دقائق، مشيداً بما تتمتع به المملكة حالياً من أمن صحي وغذائي ونفسي.

وأوضح التاجر في مجال خياطة الملابس علي آل سروان، أنه كان يعمل قديماً في محل من الطين وأصبح حالياً في محل على الطراز الحديث، لافتاً إلى أنه عاصر جميع ملوك المملكة: عبدالعزيز، وسعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، والملك سلمان.

وأشار التاجر في مجال المقتنيات التراثية محمد آل شيبان، إلى أنه متواجد في السوق منذ 35 عاماً، مبيناً أنه يقوم ببيع وشراء الخناجر والسيوف وجميع المقتنيات التراثية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

