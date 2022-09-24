︎
.
عرضت وزارة التجارة، فيلماً قصيراً بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، يتضمن سرداً من قبل بعض التجار لما كانت عليه التجارة قديماً وكيف أصبحت حالياً.
وقال التاجر في مجال العطور والكماليات أحمد الكستبان، إن والده قديماً كان يضطر للذهاب إلى خميس مشيط لاستخراج السجل التجاري، على العكس حالياً؛ حيث يمكن استخراج السجل التجاري في دقائق، مشيداً بما تتمتع به المملكة حالياً من أمن صحي وغذائي ونفسي.
وأوضح التاجر في مجال خياطة الملابس علي آل سروان، أنه كان يعمل قديماً في محل من الطين وأصبح حالياً في محل على الطراز الحديث، لافتاً إلى أنه عاصر جميع ملوك المملكة: عبدالعزيز، وسعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله، والملك سلمان.
وأشار التاجر في مجال المقتنيات التراثية محمد آل شيبان، إلى أنه متواجد في السوق منذ 35 عاماً، مبيناً أنه يقوم ببيع وشراء الخناجر والسيوف وجميع المقتنيات التراثية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الوطني .. تجار يروون معاناتهم في التجارة قديماً وكيف أصبح الوضع اليوم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.