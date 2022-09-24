“الضريبة والجمارك”: يلزم على المسافرين الإفصاح عند دخول أو مغادرة البلاد إذا كانوا يحملون هذا المبلغ

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شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الذين يحملون مبالغ تبلغ قيمتها أو تتجاوز 60 ألف ريال بضرورة الإفصاح عنها.
وأوضحت الهيئة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.
وأشارت إلى أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني يكون عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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Source akhbaar24
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