طقس اليوم.. أمطار رعدية بعدة مناطق تشمل مكة والمدينة وحرارة معتدلة في بعض المدن

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

وأضاف أنه يتوقع كذلك تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة، و41 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و39 درجة بالرياض، و37 درجة في جدة).



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Source akhbaar24

