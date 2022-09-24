مستجدات الغزو الروسي.. بدء الاستفتاء لضم مناطق أوكرانية لروسيا وإخراج مئات الجـثث من مقابر جماعية

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بدأت في 4 مناطق خاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، في وقت تعهد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن برد حازم وسريع حال ضمت روسيا أراضي أوكرانية لها، في وقت حضّ فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم، على إدانة “الاستفتاءات الزائفة”.

روسيا تجري استفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بوشرت في أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، أمس (الجمعة)، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، فيما أعلنت كييف تقدّم قواتها في شرق البلاد.

وجرت الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، كما في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوباً.

من جانبه تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بأن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها على فرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا، إذا ضمت أراضي أوكرانية.

زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة “الاستفتاءات الزائفة”

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم، أمس (الجمعة)، على إدانة “الاستفتاءات الزائفة” التي بدأت روسيا تنظيمها لضمّ مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة: “سيتفاعل العالم بشكل عادل تماماً مع الاستفتاءات الزائفة – ستتم إدانتها بشكل قاطع”.

إخراج جثث مدفونة

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها قامت بإخراج 447 جثة كانت مدفونة في غابة قرب مدينة إيزيوم التي استعيدت من الروس، 30 منها تحمل “آثار تعذيب”.

وقالت النيابة الإقليمية عبر فيسبوك: “في إيزيوم، انتهى إخراج جميع الجثث من موقع المقبرة الجماعية، تم إخراج 447 جثة”، بينها 425 جثة لمدنيين منهم خمسة أطفال، إضافة إلى جثث 22 عسكرياً أوكرانياً.





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Source akhbaar24

