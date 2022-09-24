سفارات وقنصليات المملكة في الخارج تحتفل باليوم الوطني الـ 92 (صور)

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احتفل عدد من سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، أمس (الجمعة)، باليوم الوطني الـ 92، بحضور سفراء المملكة وعدد من المسؤولين في حكومات تلك الدول، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

واحتفت القنصلية العامة للمملكة في دبي باليوم الوطني الـ 92، بحضور سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل، والقنصل العام للمملكة عبدالله المطوع، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ونائب رئيس الشرطة و الأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، وعدد من الوفود الدبلوماسية.

كما احتفت سفارة المملكة في المغرب باليوم الوطني الـ 92، بحضور السفير عبداالله بن سعد الغريري، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، وعدد من الوزراء في الحكومة المغربية، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية بالمغرب، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وتخلل الحفل تقديم لوحات فنية لفرقة العرضة التي تجاوب معها الحاضرون الذين قدموا تهنئتهم للمملكة قيادة وشعبًا، مشيدين بالأدوار الريادية التي تضطلع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

وفي تونس احتفت سفارة المملكة باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور السفير عبدالعزيز الصقر، ووزير الدفاع التونسي عماد مميش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسياسيين التونسيين والسفراء المعتمدين في تونس، وممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية، وكبرى الشركات والشخصيات الإعلامية والثقافية، إضافة إلى عدد من المبتعثين والمتدربين السعوديين.

كما أقامت سفارة المملكة في أنقرة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، بحضور القائم بالأعمال المستشار محمد بن يوسف الحربي، وعدد من المسؤولين الأتراك يتقدمهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ورئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش ووالي أنقرة واصب شاهين .

واحتفت سفارة المملكة في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور السفير عبدالرحمن الحربي، ونائب وزير خارجية الصين دينغ لي وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة.

وأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية النيجر احتفالاً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور السفير زيد بن مخلد الحربي وعدد من المسؤولين في النيجر يتقدمهم دولة رئيس البرلمان النيجري وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلون للمنظمات الدولية .





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Source akhbaar24

