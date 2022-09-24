مقترح بتظليل القطبين لمنع ذوبان الجليد

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يؤكد بحث نشر في مجلة «إينفايرمينتال ريسيرتش» العلمية، أن إعادة تجميد قطبي الأرض الشمالي والجنوبي عن طريق تقليل ضوء الشمس القادم سيكون قابلاً للتطبيق ومجدياً من الناحية الاقتصادية. وبحسب العلماء، ستقوم الطائرات النفاثة برش جزيئات الهباء الجوي المجهرية في الغلاف الجوي عند خطوط عرض 60 درجة شمالاً وجنوباً عبر ضخها على ارتفاع 43 ألف قدم.
الجزيئات سوف تنجرف ببطء نحو القطب، مما يؤدي إلى تظليل السطح تحتها قليلاً، ومنع أشعة الشمس من مواصلة تذويب الجليد.
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Source almnatiq
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