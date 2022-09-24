رئيس الوزراء العراقي: ستتم محاسبة من استخدموا السلاح ضد المواطنين

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ضرورة استخدام الحوار في حل النزاعات الإقليمية والدولية، مبينًا أنه ستتم محاسبة من استخدموا السلاح ضد المواطنين وتطبيق العدالة على الجميع.

وقال الكاظمي: ما يعانيه العراق الآن نتيجة تراكمات كثيرة، ونحرص على وحدة الأراضي السورية وندعم جهود المبعوث الأممي، بحسب «العربية».

وتابع رئيس الوزراء العراقي: حريصون على أن يكون العراق مصدر استقرار إقليمي، ولذلك نعمل على حصر السلاح بيد الدولة العراقية.

وأشار الكاظمي إلى أنه تم إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بإقرار الأمم المتحدة، مؤكدًا رغبته على الحفاظ على العراق بحل الخلافات عبر الحوار.

وطالب الكاظمي الجميع بعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية، لافتًا إلى مواصلة الجهود لإعادة العائلات العراقية من مخيم الهول.

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Source almnatiq

