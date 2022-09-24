كلية تقنية المدينة تطلق عدد من الدورات التقنية

أطلقت الكلية التقنية بالمدينة المنورة باقة من الدورات التقنية المجانية بمناسبة "اليوم الوطني 92" و التى تستهدف جميع شرائح المجتمع و سوف تنطلق صباح يوم الأحد القادم عند الساعة العاشرة صباحا عن بُعد

صرّح بذلك عميد الكلية المهندس عبدالله بن فهد الردادي مهيبا بالراغبين الاستفادة من هذه الدورات متابعة حساب الكلية في تويتر لمعرفة مواعيد الدورات وطرق التسجيل فيها.

وأكد أن الكلية استكملت استعداداتها برزنامة متكاملة من البرامج إبتهاجا باليوم الوطني وتتضمن هذه البرامج باقات متنوعة منها الدورات التقنية والزيارات الميدانية لجمعيات المجتمع المدني من دار الرعاية الاجتماعية وجمعية الأيتام وجمعية الأطفال المعاقين.

وكذلك سيقوم فريق من منسوبي الكلية بتقديم صيانة تطوعية لعدد من المرافق العامة وأضاف أن الكلية ستحتفي باليوم الوطني في باحة الكلية الرئيسية صباح يوم الأحد القادم بمشاركة جميع منسوبيها من المدربين والمتدربين والإداريين.

ويمضي بالقول المهندس الردادي أن الكلية تسعى جاهدة للوفاء بواجباتها الوطنية والتدريبية.