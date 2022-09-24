صرّح بذلك عميد الكلية المهندس عبدالله بن فهد الردادي مهيبا بالراغبين الاستفادة من هذه الدورات متابعة حساب الكلية في تويتر لمعرفة مواعيد الدورات وطرق التسجيل فيها.
وأكد أن الكلية استكملت استعداداتها برزنامة متكاملة من البرامج إبتهاجا باليوم الوطني وتتضمن هذه البرامج باقات متنوعة منها الدورات التقنية والزيارات الميدانية لجمعيات المجتمع المدني من دار الرعاية الاجتماعية وجمعية الأيتام وجمعية الأطفال المعاقين.
وكذلك سيقوم فريق من منسوبي الكلية بتقديم صيانة تطوعية لعدد من المرافق العامة وأضاف أن الكلية ستحتفي باليوم الوطني في باحة الكلية الرئيسية صباح يوم الأحد القادم بمشاركة جميع منسوبيها من المدربين والمتدربين والإداريين.
ويمضي بالقول المهندس الردادي أن الكلية تسعى جاهدة للوفاء بواجباتها الوطنية والتدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر كلية تقنية المدينة تطلق عدد من الدورات التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.