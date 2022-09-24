أمير المدينة يطلق صندوق التأمين الوقفي لوقف الشفاء

ونوّه أمير المنطقة بمنظومة خدمات وقف الشفاء للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية للمستفيدين من المقيمين أصحاب الاحتياجات المتعددة على مستوى المنطقة، بما يعكس رعاية الدولة وجهودها في تقديم الخير والعطاء لجميع من يعيش على هذه الأرض المباركة وتلمس متطلبات المحتاجين وتقديم كل سبل العون لهم بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.
وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين الوقف والهيئة العامة للأوقاف، والمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وشركة الراجحي المالية، إلى إطلاق صندوق وقفي بقيمة 200 مليون ريال لإصدار بطاقات تأمينية توفر احتياجات المستفيدين المتعددة، فيما سيعمل الوقف على إيجاد منتجات نوعية ومستدامة، تكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الوقت المناسب وبجودة عالية للمستفيدين منه من المرضى المحتاجين المجاورين في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم .
ويأتي "وقف الشفاء" الذي انطلقت أعماله في منطقة المدينة المنورة، خلال العام الماضي بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 91، ضمن المبادرات التي تدعم توجه حكومة المملكة في تقديم الرعاية والعناية والإنسانية حيث يتم صرف ريعه للتعامل مع المستفيدين داخل وخارج مستشفيات المنطقة.
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