

احتلفت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة مع المسافرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، وقدمت الجوازات للمسافرين الهدايا والأعلام السعودية بمناسبة اليوم الوطني وذلك احتفاء بالمسافرين بالمطار واستقبالهم بالهدايا والوورد.

كانت هذه تفاصيل خبر جوازات مطار المدينة تستقبل المسافرين بالهدايا بمناسبة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.