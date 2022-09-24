مدني المدينة يحتفي بأسر الشهداء بمناسبة اليوم الوطني

شاركت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة ابناء الشهداء من منسوبيها بالحفل الخاص باليوم الوطني في الاستاد الرياضي ودعت المديرية كافة اسر شهداء الدفاع المدني في منطقة المدينة للمشاركة في حفل الاهالي في المدينة والمشاركة مع فرقة واليات الدفاع المدني المشاركة في الفعاليات في حين اصدرت المديرية دليل للشهداء بمناسبة اليوم الوطني 92 عرفانا وتقديرنا منها لتلك الفئة الغالية.



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