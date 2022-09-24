اخبار السعوديه

الجوازات تشارك في عز الوطن

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الرياض - محمد الوسيري - تشارك المديرية العامة للجوازات في معرض “عز الوطن” الذي تنظمه وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ (92)، خلال الفترة من 21 – 24 سبتمبر 2022م في واجهة الرياض.

عروض مرئية

واشتملت مشاركة “الجوازات” على العروض المرئية التي تحكي تطور القطاع عبر التاريخ وصولاً إلى التحول الرقمي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المستفيدين من تنفيذها بيسر وسهولة.

سيارة الخدمات

كما استعرضت في جناح الآليات العسكرية سيارة الخدمات الإلكترونية المتنقلة التي تقوم بخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الخدمات لهم، وعددًا من الآليات التاريخية، وألعابًا تفاعلية موجهة.

الجوازات تشارك في عز الوطن - متابعات الخليج 365

الجوازات تشارك في عز الوطن - متابعات الخليج 365

الجوازات تشارك في عز الوطن - متابعات الخليج 365

  • # احتفال اليوم الوطني
  • # الجوازات
  • # اليوم الوطني
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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