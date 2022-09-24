شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. استعادة ثنائي المنتخب وقيد الصفقة الجديدة مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 23 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها استعادة خدمات ثنائي المنتخب قبل مواجهة إيليكت التشادي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يستعيد ثنائي المنتخب قبل مواجهة إيليكت التشادي

أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر، أن الثنائي أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، سيعودان إلى نادي الزمالك بعد نهاية ودية النيجر التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية دون رد.

ويأتي عودة الثنائي إلى الفارس الأبيض، من أجل المشاركة في مباراة إيليكت التشادي، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز بهدفين دون رد ذهابًا.



أخبار الزمالك اليوم.. حسام عبد المجيد يشارك فى جزء من تدريب الفريق



شارك حسام عبد المجيد مدافع الزمالك فى جزء من التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيليكت التشادي المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره إيليكت التشادي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار الزمالك اليوم.. اتحاد الكرة يؤكد قيد مصطفى الزنارى فى قائمة الفريق



أكد مسئولو اتحاد الكرة أن قيد مصطفي الزناري فى قائمة الزمالك المحلية والأفريقية يوم 15 سبتمبر، وهو اليوم الأخير لقيد اللاعبين فى القائمة الأولى محليًا وإفريقيًا.



وتعاقد نادي الزمالك بشكل رسمي مع مصطفى الزناري قادمًا من صفوف نادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.