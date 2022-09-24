محافظ الطائف يشهد حفل المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، حفل المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 في حديقة الملك فهد، بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي وعددٍ من مسؤولي القطاعات الحكومية بالطائف.
وامتلأت جنبات موقع الاحتفال بالمواطنين رافعين صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ابتهاجاً وسروراً باليوم الوطني 92 ، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بولاة أمرهم .
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وعزف السلام الملكي فور وصول سموه لمقر الاحتفال، ثم ألقى كلمة أهالي الطائف نيابة عنهم رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، متحدثاً عن مسيرة المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتوفير كل ما من شأنه الخير والرخاء لأبناء الوطن ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .عقب ذلك ألقيت قصائد شعرية وأوبريت غنائي بعنوان ( سيرة رجال ومسيرة وطن ) ، وشارك سموه في العرضة السعودية التي أقيمت بهذه المناسبة ، كما كرم الجهات الراعية والمنظمة للحفل.
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