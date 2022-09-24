الجبير يلتقي وزير الخارجية والأديان الكوستاريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، معالي وزير الخارجية والأديان الكوستاريكي الدكتور أرنولدو آندري تينوكو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المواضيع المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتطرقا إلى الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.
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حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.
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