وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جورجيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وجورجيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. أخبار قد تهمك كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

حضر اللقاء، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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