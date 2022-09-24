محافظة البكيرية تحتفي باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تجتمع مع مدير التعليم التنفيذي والتدريب بجامعة كولومبيا

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