اخبار الخليج – المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية تجتمع مع مدير التعليم التنفيذي والتدريب بجامعة كولومبيا

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، مع السيدة ماريا سيسيليا بارسيلوس، مدير التعليم التنفيذي والتدريب بجامعة كولومبيا، اليوم، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وخلال الاجتماع، استعرضت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جامعة كولومبيا، مشيدة بما تمتاز به الجامعة من مكانة علمية مرموقة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون في مجال التدريب والتطوير، مستعرضة جهود الأكاديمية وما تقدمه من برامج لتأهيل وتدريب الدبلوماسيين من أجل صقل مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت مدير التعليم التنفيذي والتدريب بجامعة كولومبيا عن سعادتها بلقاء سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مؤكدة تطلع جامعة كولومبيا إلى مد جسور التعاون الأكاديمي والتدريبي مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، متمنية للأكاديمية بمزيد من التقدم والنجاح.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.