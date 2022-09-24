اليوم.. جلسة حوارية تضم 4 وزراء ضمن فعاليات معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين

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يلتقي عدد من الوزراء اليوم (السبت)، في أولى الجلسات الحوارية المصاحبة لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعنوان “تأثير مبادرات رؤية 2030 على المدن السعودية”.

وتضم الجلسات وزراء: النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، والسياحة أحمد الخطيب، والبيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وستقام الجلسة لمدة ساعة تبدأ من الساعة 6:10 حتى 7:10 مساءً، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.





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Source akhbaar24

