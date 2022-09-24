الألعاب النارية تُضيء سماء المدينة المنورة ابتهاجاً باليوم الوطني ال ٩٢

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المناطق_واس
أضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء المدينة المنورة, ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة تحت شعار”هي لنا دار” ، بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.
وشهدت حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.
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Source almnatiq
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