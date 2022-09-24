محافظة البكيرية تحتفي باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

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المناطق_واس
شهد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، أمس احتفالات الأهالي باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك بمنتزه المضمار بالمحافظة، بتنظيم البلدية و مشاركة لجنة الأهالي وعدد من الجهات الحكومية.
واشتملت الفعاليات على أوبريت “لحن السعودية” و”عاش سلمان “، والعرضة النجدية، إضافة لتكريم الداعمين والمشاركين، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.
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Source almnatiq
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