وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة “كورونا” بنيويورك (صور)

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يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) بعنوان “خطة العمل العالمية”، في مدينة نيويورك الأمريكية.
ويأتي الاجتماع الوزاري استكمالاً لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أبرزها ما قامت به المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين للعام 2020م.
وكانت المملكة دعت إلى توحيد الجهود الدولية؛ للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب دعوتها للقمة الاستثنائية لقادة دول المجموعة وعدد من المنظمات الدولية لتنسيق استجابة دولية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
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Source akhbaar24
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