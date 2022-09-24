العروض العسكرية والآليات الحديثة تجذب المحتفلين في اليوم الوطني الـ 92 بمنطقة عسير

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المناطق_واس
جذبت العروض العسكرية التي قدمتها القطاعات الأمنية والجهات المشاركة ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 في منطقة عسير، اهتمام زوار ومرتادي فعاليات “سما أبها”، بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية التي قدمت عروضاً موسيقية حية عكست جانباً إبداعياً لهذه المناسبة.
واستعرض رجال الأمن مهاراتهم المختلفة لينقلوا للمشاهد أبرز المهارات الميدانية التي تلقوها خلال تدريباتهم العسكرية، كما شارك في الاستعراض أحدث السيارات والآليات التي عرضتها القطاعات المشاركة في المعرض الأمني لشرطة منطقة عسير.
من جانب آخر، واصل المعرض الأمني استقبال زواره في يومه الثالث، بما يحتويه من قطع متنوعة من الأسلحة المتطورة والتقنيات الحديثة ونماذج محاكاة للمهام الميدانية، إلى جانب تثقيف الزوار بما شهدته شرطة المنطقة من تطور بين الماضي والحاضر، والنقلة النوعية التي شهدتها من تجهيزات فنية وتقنية وآليات متطورة.
ويُشكّل المعرض إضافةً نوعية للفعاليات المُقامة في “سما أبها”؛ حيث شهدت أركانه إقبالاً كبيراً من الزوار بجميع فئاتهم العمرية.
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Source almnatiq
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