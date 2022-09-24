بايدن: الاستفتاءات الروسية “زائفة” ولن نعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن الاستفتاءات الروسية الهادفة إلى ضم أربع مناطق محتلة من أوكرانيا ليست سوى عمليات تصويت “زائفة”، وأضاف أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.

وقال بايدن في بيان إن واشنطن “ستعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من التكاليف الاقتصادية السريعة والقاسية على روسيا”.



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Source akhbaar24

