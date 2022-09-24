الألعاب النارية تزين سماء جازان بمناسبة اليوم الوطني 92

︎ . المناطق_واس احتفت منطقة جازان – اليوم – بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان . ورسمت الألعاب النارية منذ بدء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لوحة جمالية استوقفت أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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