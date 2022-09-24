شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. نجم الفريق يقترب من المشاركة ضد أسوان وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 23 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب نجم الفريق من العودة للمشاركات.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء في أخبار الأهلي اليوم كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. محمد شريف يقترب من العودة والمشاركة ضد أسوان



اقترب محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المنتظر أن يعود شريف، للتواجد في مباراة فريقه الودية ضد أسوان الأحد المقبل، فى ثانى تجارب الفريق الأحمر الودية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

أخبار الأهلي اليوم.. الكشف طبيعة إصابة ميسي



كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، أن إصابة مصطفي ميسي التى لحقت به فى مباراة بنين الودية عبارة عن كدمة فى عضلة السمانة ولا تدعو للقلق.

وخرج ميسي مصابًا من مواجهة مصر الأولمبي ضد بنين، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، وديًا استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يعود للتدريب على فترتين



يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني، للتدريب على فترتين صباحا ومساء بداية من غد السبت، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.