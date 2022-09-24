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شكرا لقرائتكم فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شهد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، أمس، احتفالات الأهالي باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك بمنتزه المضمار بالمحافظة، بتنظيم البلدية ومشاركة لجنة الأهالي وعدد من الجهات الحكومية.
أوبريتواشتملت الفعاليات على أوبريت “لحن السعودية” و”عاش سلمان “، والعرضة النجدية، إضافة لتكريم الداعمين والمشاركين، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.