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فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني

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الرياض - محمد الوسيري - شهد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، أمس، احتفالات الأهالي باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك بمنتزه المضمار بالمحافظة، بتنظيم البلدية ومشاركة لجنة الأهالي وعدد من الجهات الحكومية.

أوبريت 

واشتملت الفعاليات على أوبريت “لحن ” و”عاش سلمان “، والعرضة النجدية، إضافة لتكريم الداعمين والمشاركين، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

فعاليات البكيرية للاحتفال باليوم الوطني - متابعات الخليج 365

  • # احتفالات اليوم الوطني
  • # البكيرية
  • # اليوم الوطني
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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