شكرا لقرائتكم تزيين شوارع ومباني الشرقية بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

فرحة وزينة

الرياض - محمد الوسيري - تزينت الشوارع والميادين والمرافق العامة والدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية باللون الأخضر والأعلام، وبعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.ورصدت عدسة “واس” مظاهر الفرح في عدد من المواقع، حيث رفرفت راية التوحيد في جميع أرجاء المنطقة ابتهاجاً وفرحاً بهذه المناسبة الوطنية، وتزينت مباني الدوائر الحكومية بالإضاءة الخضراء والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني.