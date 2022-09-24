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تزيين شوارع ومباني الشرقية بالأخضر

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الرياض - محمد الوسيري - تزينت الشوارع والميادين والمرافق العامة والدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية باللون الأخضر والأعلام، وبعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

فرحة وزينة

ورصدت عدسة “واس” مظاهر الفرح في عدد من المواقع، حيث رفرفت راية التوحيد في جميع أرجاء المنطقة ابتهاجاً وفرحاً بهذه المناسبة الوطنية، وتزينت مباني الدوائر الحكومية بالإضاءة الخضراء والأعلام واللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني.

تزيين شوارع ومباني الشرقية بالأخضر - متابعات الخليج 365

تزيين شوارع ومباني الشرقية بالأخضر - متابعات الخليج 365

تزيين شوارع ومباني الشرقية بالأخضر - متابعات الخليج 365

تزيين شوارع ومباني الشرقية بالأخضر - متابعات الخليج 365

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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