شكرا لقرائتكم عرض بحري لحرس الحدود بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عرض بحري

الرياض - محمد الوسيري - أقامت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، عرضًا بحريًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”، بحضور قائد قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر العميد بحري عبدالرحمن بن سعيد القحطاني نيابة عن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري.وتضمنت فعاليات الاحتفال عرضً بحريًا بسفن وزوارق ودبابات بحرية، و مسيرة لعربات ومدرعات حرس الحدود، و القطاعات الأمنية المشاركة، التي نالت استحسان الحضور.

تكريم أبناء الشهداء

وفي ختام الاحتفال كُرم أبناء الشهداء وأخذت الصور التذكارية لهم، وذلك عرفانًا بما قدمه آباؤهم.