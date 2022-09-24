مسيرات وعروض جوية بتبوك

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أكشاك تجارية

الرياض - محمد الوسيري - تواصل مختلف الجهات الحكومية بمنطقة تبوك مشاركة الأهالي الفرحة بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة. ففي متنزه الأمير فهد بن سلطان، نظَّمت الهيئة العامة للترفيه فعاليات وأنشطة متنوعة وكبيرة، وتضمن المهرجان أجنحة ترفيهية متنوعة مزجت ما بين المتعة والفائدة بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويلبي اهتماماتهم العائلية، فعلى فنون الدحة والرفيحي الشعبية افتتح المهرجان أبوابه أمام الزوار وسط حضور من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين.ولتتكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة والبرامج المنوعة في مواقع المهرجان، تم تصميم الأكشاك التجارية المشاركة بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفال، سواء أكشاك بيع الطعام، أم منافذ بيع منتجات الإكسسوارات والملابس والإلكترونيات بالطابع السعودي وبتصاميم الهوية الوطنية.

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