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شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي مسؤولين أمريكيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، اليوم الجمعة، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج.
العلاقات الثنائية
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار.
شكر لولي العهد
كما تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك في اليمن، وقد أبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة سموه التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكييين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله سموه ـ حفظه الله ـ من جهود إنسانية في هذا الشأن.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية