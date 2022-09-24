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شكرا لقرائتكم احتفالات جراسى بارك ياليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أطلقت منطقة جراسي بارك، عدة فعاليات ومهرجانات وعروض متنوعة، احتفالًا باليوم الوطني للمملكة الـ92. وشارك الأطفال من مختلف الفئات العمرية، في الفعاليات التي احتضنتها جراسي بارك، معبرين عن فرحتهم باليوم الوطني بغناء الأناشيد الوطنية والاستمتاع بالعروض المتنوعة هناك. وحرص الكثير منهم على ارتداء الملابس التي تحمل ألوان الوطن وصوراً للقيادة الرشيدة، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وتوشّح بعضهم بالشالات الملونة بألوان العلم توثيقًا لمبدأ الانتماء وارتباطهم بالوطن. وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.