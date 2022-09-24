شكرا لقرائتكم احتفالات جراسى بارك ياليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت منطقة جراسي بارك، عدة فعاليات ومهرجانات وعروض متنوعة، احتفالًا باليوم الوطني للمملكة الـ92.