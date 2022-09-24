شكرا لقرائتكم سعود بن عبدالرحمن يشارك في العرضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تكريم: وفور وصوله، كرم أبناء الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، ثم تجول في الفعاليات المصاحبة، بعدها وقف على برج المياه، والذي يعد من المعالم التي تمثل النهضة العمرانية والحضارية في منطقة الحدود الشمالية، حيث يتميز بشكل هندسي مميز بارتفاع 86 متراً تقريباً، بتكلفة إجمالية تبلغ 105 ملايين ريال، ويقع عند التقاء الطريقين الإقليميين. يوم تاريخي: وأكد الأمير سعود بن عبدالرحمن، أن “هذا اليوم التاريخي يجب أن نستشعر فيه كل معاني الاعتزاز بالوطن، وأن نغرسها في نفوس أبنائنا ليتواصل فيه الماضي التليد بالحاضر المجيد المشرق التي بدأها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن واتبعه من بعده أبناؤه الكرام، وصولاً إلى العهد الزاهر والزاخر الذي ننعم به في ظل القيادة الرشيدة. السلام الملكي: أثر ذلك عزف السلام الملكي ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور طالب فداع الشريم كلمة الأهالي بمناسبة اليوم الوطني. واشتمل الحفل على قصائد شعرية، وعرض فيلم مرئي عن اليوم الوطني 92، وأوبريت وطني بعنوان “صيت وسيف”، عقب ذلك شارك في العرضة الرياض - محمد الوسيري - شهد الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، اليوم الجمعة، حفل أهالي المنطقة الذي أقيم بحديقة برج المياه بمدينة عرعر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢ للمملكة تحت شعار ” هي لنا دار “.وفور وصوله، كرم أبناء الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، ثم تجول في الفعاليات المصاحبة، بعدها وقف على برج المياه، والذي يعد من المعالم التي تمثل النهضة العمرانية والحضارية في منطقة الحدود الشمالية، حيث يتميز بشكل هندسي مميز بارتفاع 86 متراً تقريباً، بتكلفة إجمالية تبلغ 105 ملايين ريال، ويقع عند التقاء الطريقين الإقليميين.وأكد الأمير سعود بن عبدالرحمن، أن “هذا اليوم التاريخي يجب أن نستشعر فيه كل معاني الاعتزاز بالوطن، وأن نغرسها في نفوس أبنائنا ليتواصل فيه الماضي التليد بالحاضر المجيد المشرق التي بدأها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن واتبعه من بعده أبناؤه الكرام، وصولاً إلى العهد الزاهر والزاخر الذي ننعم به في ظل القيادة الرشيدة.أثر ذلك عزف السلام الملكي ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور طالب فداع الشريم كلمة الأهالي بمناسبة اليوم الوطني. واشتمل الحفل على قصائد شعرية، وعرض فيلم مرئي عن اليوم الوطني 92، وأوبريت وطني بعنوان “صيت وسيف”، عقب ذلك شارك في العرضة السعودية