بايدن يتعهّد برد “سريع وحازم” في حال ضمّ روسيا أراضي أوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أمس الجمعة أن الولايات المتحدة “ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا”، إذا ضمت أراضي أوكرانية.

واعتبر بايدن، الذي الخليج 365 أن اتخذ عدة عقوبات اقتصادية ومالية ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن “الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضمّ أجزاء من أوكرانيا بالقوة”.