لكي يصبح مليونيرًا.. شخص يقرّر المشي حافيًا

محمد بن مسعود - الدمام - قرَّر شاب بريطاني التخلي تمامًا عن ارتداء أي نوع من الأحذية، معتقدًا أن ذلك هو طريقه ليصبح مليونيرًا.

ورمى الشاب جورج وودفيل جميع أحذيته ليعيش حافي القدمين بقية حياته، وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة «العربية».

وتعهّد جورج ألا يلبس حذاء حتى وفاته، إذ يسير حافي القدمين في شوارع لندن غير مبالٍ بنظرات من حوله، ما أكسبه شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر «الترند» على منصة «تيك توك» أكثر من مرة.

ورأى أن العيش حافي القدمين يشعره بالتحرر، قائلًا: «أعتبر أن الأمر يستحق العناء، لأنه سيحوّلني إلى مليونير، وبالتالي فإن قدميّ ستدفعان الفواتير عني».

واكتسب شهرة واسعة بـ50 مليون مشاهدة على حسابه بـ«تيك توك»، ومع زيادة الطلب على صور قدميه أنشأ حسابًا خاصًا لهما، داعيًا متابعيه إلى الانضمام لأسلوب حياته الغريب.

وبدأ جورج حساب «أونلي فانز» في يونيو، بعد تلقي سلسلة من الرسائل على «تيك توك» تطلب صور أقدامه، معتقدًا الآن أن أصابعه يمكن أن تصبح مصدر دخله الأساسي.