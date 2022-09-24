علماء يحوّلون البلاستيك إلى ألماس باهظ الثمن

محمد بن مسعود - الدمام - تمكَّن باحثون من اكتشاف طريقة علمية حديثة بإمكانها تحويل البلاستيك الرخيص إلى ألماس.

وأظهرت الدراسة، التي استوحيت من عمالقة الجليد مثل كوكبي نبتون وأورانوس، أن الليزر يمكن أن يحول البلاستيك العادي إلى ألماس صغير، إذ يولد البلاستيك الذي يتم صدمه باستخدام ليزر عالي الطاقة ألماسات نانوية، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص.

وقام العلماء بتفجير بلاستيك رخيص وتحويله إلى «ألماسات نانوية» صغيرة باستخدام أشعة الليزر فائقة القوة، مؤكدين بذلك وجود نوع جديد غريب من المياه.

ويمكن أن تكشف النتائج على الأرجح عن وجود أمطار ألماسية على عمالقة الجليد في نظامنا الشمسي، إذ تشرح سبب امتلاك هذه العوالم المتجمدة مثل هذه الحقول المغناطيسية الغريبة، ويمكن أن تؤدي تقنية الليزر هذه أيضاً إلى المزيد من التطبيقات الأرضية.

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