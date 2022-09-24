الكشف عن أقدم علَم للسعودية في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12222 السبت 24 سبتمبر 2022 الموافق 28 صفر 1444
كشف باحث سعودي عن أقدم علَم للمملكة العربية السعودية في تبوك.
وأوضح الباحث عبدالله العمراني، حسبما أفاد موقع «الخليج 365» الإخباري، أن «العلَم بمقاس 90 سم في 120 سم، وصنع من قماش (الخيش)، وخيطت كلمة التوحيد عليه من قماش (الساحلي)».
ونشر العمراني صورة من العلم الذي يعود تاريخه إلى عهد الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، وتحديدًا عام 1951م. وسرد تفاصيل خياطة العلم، قائلًا: «عندما اتخذت شرطة منطقة تبوك من قلعة تبوك مقرًا لها تمت خياطة العلم، وتم تعليقه على جدار مكتب مدير الشرطة الذي كان مكتبه بالدور الأرضي من قلعة تبوك الأثرية».
وأضاف: «عندما زار الملك سعود، رحمه الله، مدينة تبوك في 3 فبراير 1954م، كان العلم حاضرًا في المسيرة التي رافقت الملك سعود من الطائرة حتى قصر إمارة منطقة تبوك، وفي العام نفسه تم نقل مدير شرطة تبوك إلى منطقة أخرى، وكان العلم من ضمن المقتنيات التي احتفظ بها مدير الشرطة كنوع من الذكريات التي صاحبته في فترة عمله في مدينة تبوك».
يُذكر أن العلَم السعودي مرّ بمراحل عدة منذ الدولة السعودية الأولى الذي كان فيه العلم أخضر وهلالًا أبيض، ومع أول مراحل التأسيس تم تغيير الهلال بعبارة التوحيد «لا إله إلا الله» على علم أخضر كامل، وكتابة الشهادة بالخط الأبيض مع وجود مساحة بيضاء على يسار العلم، ثم تم تغييره لتصبح كلمة التوحيد على المساحة الخضراء.
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