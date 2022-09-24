صلاح يفاجئ عروسين في فندق إقامة الفراعنة

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتوقع عروسان في الإسكندرية أن يشاركهما النجم محمد صلاح صورة تذكارية قبل ساعات قليلة من مباراة المنتخب المصري الودية مع النيجر، لتنتشر تلك اللقطات بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي مع الإشادة بمفاجأة قائد الفراعنة.

ومحمد صلاح موجود حاليا مع زملائه في معسكر المنتخب المصري داخل منطقة برج العرب في الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراتين وديتين مع فريقي النيجر وليبيريا خلال فترة التوقف الدولي.

ويعلب صلاح تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روي فيتوريا، وسط حالة من النشاط والاهتمام بتقديم أداء مقنع للجمهور.

ويقول أحمد حجازي، مصور الزفاف، الذي التقط فيديو قصير ومجموعة من الصور لصلاح مع العروسين في حديثه لموقع «سكاي نيوز عربية»: «كان الأمر أشبه بالحلم، ظهور صلاح له مفعول السحر في المكان، اقترابه بغتة من العروسين أحمد وسمر وكلماته إليهما منحت الجميع شعور بالسعادة، وأدركنا مدى حرصه على رسم الابتسامة دائمًا على وجوه مشجعيه».

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