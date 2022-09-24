مسيرات القطاعات الأمنية تجوب طرقات وشوارع الباحة بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انطلقت اليوم مسيرات القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والجيش الشوارع والطرقات الرئيسة بمدينة الباحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة تحت شعار هي لنا دار.
وشارك في المسيرة 35 سيارة تحمل علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني هي لنا دار, كما شارك في المسيرة عدد من الدراجات النارية، للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.
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وانطلقت المسيرة، من دوار النخلة مرورًا بدوار الشفاء, متجهة إلى طريق الملك فهد وسط المدينة, ثم طريق الملك سعود, والعودة إلى دوار النخلة, وذلك لإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.
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