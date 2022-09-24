منتخب الصالات يخسر من اليابان ويشدّ الرحال للكويت

العدد 12222 السبت 24 سبتمبر 2022 الموافق 28 صفر 1444
خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراته الودية الأخيرة أمام اليابان 3/5، قبل أن يشدّ رحاله إلى دولة الكويت للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للصالات التي تنطلق الثلاثاء القادم، بمشاركة 16 منتخبا آسيويا.
وجاءت المباراة بمنزلة الاختيار الفني الجاد لجاهزية منتخبنا للبطولة القارية، خصوصا أنه يظهر للمرة الثالثة تواليا فيها ويسعى لتقديم مستويات فنية جيدة تعكس تطوره وتقدمه، خصوصا أنه نجح في احتلال المركز السابع في البطولة الأخيرة التي أقيمت في العام 2018.
وبالعودة إلى المباراة، فإن المنتخب الياباني نجح في السيطرة على مجريات اللعب، وكان الطرف الأفضل والأكثر امتلاكا للكرة وسط محاولات من منتخبنا الذي نجح في الوصول إلى مرمى الضيوف في 3 مناسبات، وسجل أهداف منتخبنا كل من محمد عبدالله وسلمان الملا وعمار ميحد. ومن المنتظر أن يصل وفد المنتخب اليوم إلى الكويت ويبدأ تدريباته قبل مباراة الافتتاح في بداية مشواره مع منتخب طاجيكستان يوم الثلاثاء، ثم يواجه منتخب تركمانستان الخميس، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول مع منتخب أوزباكستان يوم السبت القادم، ويتأهل لدور ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة.
من جانبه، قال مدير المنتخب رائد بابا إن التحضيرات للبطولة جيدة، رغم أنها اقتصرت على الجانب المحلي وفي ظل الصعوبات التي واجهتهم للإعداد، مشيرا إلى اعتذار أكثر من منتخب للعب وخوض مباريات ودية.
وأكد بابا أن الهدف الأساسي من المشاركة هو التأهل للدور الثاني وتخطّي دور المجموعات من أجل مواصلة المشوار في البطولة، رغم صعوبة المجموعة التي وقع فيها منتخبنا بوجود منتخب أوزباكستان ثالث آسيا، ومنتخبي تركمانستان وطاجيكستان.
وأبدى مدير منتخبنا للصالات ثقته الكبيرة والمطلقة في لاعبي منتخبنا لتقديم المستويات الجيدة التي تعكس تطور المستوى العام لكرة الصالات البحرينية.
المصدر: يونس منصور
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