جاسم رضي يقود الاتفاق للانتصار على حساب الشباب

قاد الحارس جاسم رضي فريقه الاتفاق إلى تحقيق انتصار مهم صعد به لمشاركة فريق النجمة في صدارة الترتيب العام، بختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بعد أن نجح الاتفاق في الفوز على حساب نظيره فريق الشباب بنتيجة 27/‏26، في مباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين أقيمت مساء يوم أمس الجمعة على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط ويشارك النجمة الصدارة، في حين تعرّض الشباب للخسارة الأولى له في مشواره ووصل رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وخسارة.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الشباب بواقع 15/‏13، إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على تفوّقه في ظل التألق الكبير الذي قدمه الحارس جاسم رضي في الشوط الثاني على وجه التحديد.

وقدم الشباب شوط أول قويًا رغم التقارب في النتيجة، إلا أن الشباب كان المتقدم في أغلب الأوقات، وذلك عائد إلى التركيز الهجومي بالاعتماد على الثلاثي جاسم خميس والأخوين عبدالله ومجتبى الزيمور، إلى جانب اللعب السريع بالتحوّل بالكرة من الدفاع إلى الهجوم، سواء بالفاست بريك الفردي أو الجماعي، وهو ما سمح للشباب التقدم والاستفاد من أفضليته، على الرغم من المجاراة الاتفاقية على المستوى الهجومي.

وفي الشوط الثاني نجح الاتفاق من تعديل النتيجة واطلاق المباراة من جديد، إلا أن الشباب واصل تقدمه في أغلب الأوقات دون السماح للاتفاق في التقدم بالنتيجة، إلى أن تمكن الشباب من رفع الفارق إلى 3 أهداف بعد 10 دقائق من الشوط، لكن الاتفاق نجح من خلال الدفاع القوي وتألق حارسه جاسم رضي في العودة سريعًا وتعديل النتيجة 20/‏20 مع الدقيقة 16، لتصل المباراة إلى دقائقها العشر الأخيرة التي حافظت على إثارة بتقدم الشباب أولًا بفارق هدفين، وعودة جديدة للاتفاق الذي استفاد كثيرًا من تألــق حارسه في تحقيــق التقــدم قـبل 7 دقائق من النهايــة، وهــو ما حافظ عليه حتى نهاية المباراة.

المصدر: عيسى عباس