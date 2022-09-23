شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يعلن قيد مصطفي الزناري صفقة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن إتحاد الكرة المصري قيام نادي الزمالك بقيد صفقته الجديدة مصطفي الزناري مدافع الفريق القادم من طلائع الجيش، حيث أكد مسئولي الإتحاد أن القيد تم فى الوقت القانوني قبل إغلاقه يوم 15 سبتمبر الماضي، أي فى اليوم الأخير من القيد الصيفي للقائمة المحلية والأفريقية الأولي.

وأوضح المصدر أن اللاعب أصبح يحق له المشاركة مع الفريق بصورة أساسية فى الوقت الحالي مع الزمالك، سواء فى البطولة المحلية للفريق فى الموسم الجديد، والتي ستبدأ بمباراة السوبر مع الغريم التقليدي الأهلي فى نهاية الشهر القادم، أو المشاركة فى البطولة الأفريقية والذي استهل الفريق الأبيض مشواره بالبطولة بالفوز على إليكت سبورت التشادي.



تقارير تؤكد عدم تسجيل اللاعب مع الزمالك

وأكدت بعض التقارير الصحفية فى وقت سابق أن اللاعب لم يتم تسجيله بشكل رسمي مع نادي الزمالك ضمن المدة القانونية، لا سيما أن الفارس الأبيض أعلن عن التعاقد الرسمي مع اللاعب منذ يومين فقط، مما فتح باب الشك لدي البعض من قانونية قيد المدافع فى الفترة الأولي من القيد.



الزمالك يختتم إستعدادته لمواجهة إليكت

وعلى الصعيد الآخر أختتم نادي الزمالك إستعدادته لمواجهة العودة أمام إليكت التشادي،والمقرر لها يوم الأحد القادم، فى مواجهة ساهلة نسبيًا، بعدما نجح الفارس الأبيض فى الفوز بمباراة الذهاب خارج الديار بثنائية نظيفة ليضع الفريق قدمه فى دور ال 32.