شكرا لقرائتكم فرحة باكستاني باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - عبر أحد الباكستانيين المقيمين بالمملكة، عن فرحته باليوم الوطني للمملكة الـ92، قائلًا: “كل سعودي فوق فوق”.
توجيه تهنئة:
وظهر الباكستاني المقيم في الطائف في تقرير لقناة “الإخبارية”، وهو يحمل العلم السعودي ويتشح بالشال الملون بألوان العلم، مؤكدًا أنه خرج للاحتفال باليوم الوطني موجهًا التهنئة للمملكة قيادة وشعبًا بالقول: “كل سعودي فوق فوق.. وكل السعوديين والباكستانيين إخوان”.
احتفالات المملكة:
وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية
والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.
محمد يوسف
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