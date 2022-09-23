شكرا لقرائتكم سماء الباحة تتزين بألوان الفرحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

لوحة جمالية:

الرياض - محمد الوسيري - تزينت سماء منطقة الباحة، مساء اليوم الجمعة، بألوان الفرح، بإطلاق “الألعاب النارية”، بمتنزه الأمير حسام بالقيم ابتهاجًا واحتفالًا باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.كما استمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية، حيث أضاءت سماء المدينة ألوان متعددة مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد، أمتع الأنظار. وشهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من الأهالي وزوار المنطقة، وتفاعلًا كبيرًا من قبل المواطنين؛ تعبيرًا عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.