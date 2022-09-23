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مباني الأمن العام تكتسي بالأخضر

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الرياض - محمد الوسيري - اكتست مباني الأمن العام بجميع مناطق المملكة، باللون الأخضر، ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ92.

عروض متنوعة:

وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

مباني الأمن العام تكتسي بالأخضر - متابعات الخليج 365

مباني الأمن العام تكتسي بالأخضر - متابعات الخليج 365

مباني الأمن العام تكتسي بالأخضر - متابعات الخليج 365

مباني الأمن العام تكتسي بالأخضر - متابعات الخليج 365

  • # الأمن
  • # الأمن العام
  • # اللون الأخضر
  • # اليوم الوطني
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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