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شكرا لقرائتكم مباني الأمن العام تكتسي بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - اكتست مباني الأمن العام بجميع مناطق المملكة، باللون الأخضر، ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ92.
عروض متنوعة:وتحتفل المملكة، اليوم الجمعة، باليوم الوطني الـ 92، إذ شهدت مختلف مناطقها فعاليات متنوعة وعروضًا ضخمة، تحت شعار “هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.