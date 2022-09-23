شكرا لقرائتكم مشروع البحر الأحمر يضع السعودية في الطليعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتضمن مياه البحر الأحمر في السعودية 90 جزيرة لم يمسها أحد وبراكين خامدة وكثبانًا صحراوية واسعة ووديانًا جبلية والعديد من المواقع التاريخية والثقافية، وتحدث الرئيس التنفيذي لتسليم مشاريع البحر الأحمر، إيان ويليامسون، عن مساهمة المشروع في نقل السعودية إلى دولة حيادية الكربون مع تضمين ديناميكيات الاستدامة المختلفة، واصفًا إياه بأنه مشروع أيقوني.

وقال ويليامسون في حوار مع موقع MEP: الرؤية السياحية الضخمة للمملكة تنبض بالحياة، ويتم تطوير المشروع وفقًا لأعلى معايير الاستدامة ليس فقط للحفاظ على الجمال الطبيعي للوجهة ولكن أيضًا لتعزيزه للأجيال القادمة، وبالتالي تعزيز مكانة السعودية كشركة رائدة في مجال السياحة المتجددة المستدامة، كما أنه من المقرر أن يستخدم المشروع الطاقة المتجددة بشكل كامل ليلًا ونهارًا، مما يجعله أكبر وجهة مستدامة في العالم. وجاء الحوار في إطار الحديث عن إنجازات المشروع بعد خمس سنوات من إطلاقه قائلًا: من المدهش كم تم بناؤه بالفعل في مشروع البحر الأحمر في هذه السنوات الخمس، وحاليًّا، بعد سنوات من التخطيط والتنفيذ، يسعدنا الترحيب بأوائل الضيوف على الإطلاق إلى وجهاتنا في العام المقبل.

المشروع السياحي الأكثر طموحًا:

قال ويليامسون: إن أمالا والبحر الأحمر هما اثنان من أكثر التطورات السياحية المتجددة طموحًا في العالم، فنحن نحاول صنع أمر لم يتم تحقيقه من قبل، من حيث الحفاظ على البيئة وتضمين التكنولوجيا وتحقيق بناء سريع وعالي الجودة وصديق للبيئة.

إقبال قوي من المستثمرين:

ولفت الرئيس التنفيذي لتسليم مشاريع البحر الأحمر، إلى أن المشروع يوفر فرصًا تجارية متنوعة للاعبين المحليين والإقليميين والدوليين، قائلًا: نحن نشهد إقبالًا قويًّا من المستثمرين من القطاع الخاص.

تقدم كبير على أرض الواقع:

وقال: وقد أظهرت الوجهة المطلة على البحر الأحمر تقدمًا كبيرًا على أرض الواقع، حيث اكتملت المرحلة الأولى الآن بنسبة تزيد على 50%، ويسير العمل على المسار الصحيح للترحيب بالضيوف في عام 2023. وتابع: وسيتم افتتاح أول الفنادق بحلول أوائل عام 2024، ونحن أيضًا على وشك الانتهاء من بناء مشاريع رئيسية مثل جزيرة أمهات وجزيرة الشورى. وأضاف ويليامسون: تتقدم البنية التحتية للخدمات اللوجستية والمرافق بشكل مطرد بالتوازي مع اكتمال 80 كيلومترًا من الطرق بما في ذلك الطريق المؤدي إلى مطار البحر الأحمر الدولي الجديد والذي سيتم تشغيله في عام 2023.

مشروع أيقوني:

وتم افتتاح مشتل تبلغ مساحته مليون متر مربع، وهو الأكبر في المنطقة؛ لتوفير ما يزيد على 25 مليون نبتة مطلوبة لتنسيق المناظر الطبيعية لوجهاتنا.واختتم إيان ويليامسون حواره قائلًا: لتمكين موقعنا من أن يكون محايدًا للكربون بنسبة 100%، فإننا نضع نصب أعيننا أن نصبح أكبر وجهة في العالم تعمل فقط على الطاقة النظيفة والمتجددة، وبالتالي فإن مشروع البحر الأحمر يعد مشروعًا أيقونيًّا يضع السعودية في طليعة التحول العالمي نحو الحياد الكربوني.