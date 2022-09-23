اخبار السعوديه

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات

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الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عدة فعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، تميزت بتنوعها وتناسبها لجميع الفئات العمرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

وشملت الفعاليات إطلاق مسيرة الدرعية لتجوب أحياءها مشاركةً للأهالي بهجة باليوم الوطني، استهدفت الهيئة من خلالها تجديد العرض الاحتفالي لهذا العام عطفاً على نجاحه في الأعوام الماضية، ليصل إلى جميع سكان الدرعية بحلة ومفهوم جديدين، حيث انطلقت المسيرة بأربع عربات، شملت مواقع متعددة، إضافة إلى مسيرة الدراجات للقوات البحرية الملكية ، التي جابت شوارع الدرعية بداية من مهبط طائرات الهليوكوبتر وانتهاء بغصيبة، وجولة لفريق “رياض بايكرز” في أنحاء الدرعية كجزء من أنشطة المشاركة المجتمعية.

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو أن للدرعية ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المملكة، كونها مهد انطلاق الدولة السعودية ، وهي تحوي ذلك الإرث الثقافي والحضاري للمملكة، مؤكدًا حرص الهيئة على التفاعل مع جميع المناسبات الوطنية، لافتاً إلى حرص الهيئة على مواكبة رغبات واحتياجات الأهالي والزوار.

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات - متابعات الخليج 365

  • # الدرعية
  • # اليوم الوطني
  • # مسيرة الدرعية
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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