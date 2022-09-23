شكرا لقرائتكم شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عدة فعاليات احتفالاً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، تميزت بتنوعها وتناسبها لجميع الفئات العمرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

وشملت الفعاليات إطلاق مسيرة الدرعية لتجوب أحياءها مشاركةً للأهالي بهجة باليوم الوطني، استهدفت الهيئة من خلالها تجديد العرض الاحتفالي لهذا العام عطفاً على نجاحه في الأعوام الماضية، ليصل إلى جميع سكان الدرعية بحلة ومفهوم جديدين، حيث انطلقت المسيرة بأربع عربات، شملت مواقع متعددة، إضافة إلى مسيرة الدراجات للقوات البحرية الملكية السعودية ، التي جابت شوارع الدرعية بداية من مهبط طائرات الهليوكوبتر وانتهاء بغصيبة، وجولة لفريق “رياض بايكرز” في أنحاء الدرعية كجزء من أنشطة المشاركة المجتمعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو أن للدرعية ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المملكة، كونها مهد انطلاق الدولة السعودية ، وهي تحوي ذلك الإرث الثقافي والحضاري للمملكة، مؤكدًا حرص الهيئة على التفاعل مع جميع المناسبات الوطنية، لافتاً إلى حرص الهيئة على مواكبة رغبات واحتياجات الأهالي والزوار.