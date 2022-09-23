شكرا لقرائتكم لوحة جمالية في سماء عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

والألعاب النارية

الرياض - محمد الوسيري - رسمت الألعاب النارية في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة في مدينة عرعر، لوحة جمالية نالت استحسان زوار الفعاليات، وذلك في حديقة برج مياه عرعر. ووثق الكثير من زوار الفعاليات هذه اللحظات، عبر أجهزتهم الذكية لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم، وهذه المناسبة الغالية. وتنوعت الفعاليات، والتي شملت جميع الفئات العمرية، منها العروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، والفرقة الشعبية، وعربات الطعام المتنقلة،، وغيرها.